Орловский технический колледж присоединят к автодорожному техникуму

В Орле технический колледж присоединят к автодорожному техникуму. Распоряжение о реорганизации подписал губернатор.

Такое изменение, как поясняет пресс-служба регионального Правительства, направлено на оптимизацию процесса обучения, рациональное использование материально-технической базы. Утвердила необходимость реорганизации специальная комиссия.

При этом автодорожный техникум сохранит свои функции, а на базе базе технического колледжа в поселке Стрелецкий появится его филиал. Также в пресс-службе обладминистрации сообщили, что педагогов не коснутся сокращения, все должности будут сохранены.