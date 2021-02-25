Деревни Орловского района ждет объединение в муниципальный округ

В скором времени Орловский район может быть преобразован в муниципальный округ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В скором времени Орловский район может быть преобразован в муниципальный округ. Решение о преобразовании большинством голосов приняли депутаты Облсовета на заседании профильного комитета в среду, 24 февраля.

Изменения в структуре предлагает объединение населенных пунктов для единого управление и создания общего бюджета. Сократится количество депутатов, а вот послабления и льготы для жителей нынешнего района и будущего округа должны остаться прежними.

Окончательное решение будет принято на заседании областного Совета.