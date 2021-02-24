Строительством водовода на Авиационной в Орле займется водоканал

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В Орле строительством водовода на Авиационной займется "Орелводоканал". Работа обойдется в 38 миллионов рублей.

Прокладывать новые трубы будут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Контракт на строительство городская администрация уже заключила. Правда, пока еще не закуплены стройматериалы, этим власти планируют заняться в марте. Новый водовод будет проложен от Авиационной улицы до Генерала Родина.

- На 2022 год запланировано проектирование водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

В прошлом году специалисты "Орелводоканала" уже строили участок водовода - на Высоковольтной улице.