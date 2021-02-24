Сбер запустил страхование по подписке

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке — программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки — один месяц.

Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

“ Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Всё более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объём сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка — логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведём на эту модель все наши страховые продукты для физлиц.”

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Страховая защита на месяц обойдётся в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.

Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

“ В 2020 году более 37 тыс. жителей Черноземья заключили договоры по программе “Защита от травм”. В этом году пользователей этой программы может стать гораздо больше, потому что перевод на модель подписки сделает оплату услуги более простой и удобной. Кроме того, клиент сможет существенно сэкономить, если решит, что активная защита нужна ему только один или несколько месяцев в году. Кроме того, подписка позволит включить расходы на страхование в ежемесячный бюджет и платить за защиту от травм небольшими частями.”