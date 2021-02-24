В Орловской области программу капремонта-2020 выполнили на 71% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области не полностью выполнена программа комплексного капремонта 2020 года. Запланированные строительно-монтажные работы не провели в 58 многоквартирных домах из 101.

Кроме того, в 2020 году без ремонта крыш остались 33 дома из 222. Не успели сделать и лифты в пяти многоэтажках из двадцати.

- План 2020 года исполнен на 71%. Программа капитального ремонта была принята в конце 2013 года и рассчитана до 2044 года. Она включает в себя 4364 многоквартирных дома площадью свыше 14 млн кв. метров, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.