В Орловской области обманутым дольщикам выплатили почти 500 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области стало меньше обманутых дольщиков. 351 владелец квартир в четырех недостроенных домах получил выплаты на общую сумму 497,6 млн рублей.

Речь идет о многоквартирном доме № 85 по улице Панчука (110 дольщиков), доме №5 по улице Родзевича-Белевича (238 дольщиков) и доме № 2 по улице Изумрудной в деревне Образцово (3 дольщика).

Напомним, в единый реестр проблемных объектов Орловской области входит 11 недостроенных домов. Застройщики восьми домов признаны банкротами.