В Орловском полесье хитрые зубры пришли за едой на склад сена

Фото: пресс-служба Орловского полесья

Хитрый обитатель Орловского полесья - зубр - попал в объектив камеры на складе сена. Житель национального парка решил не дожидаться очередной порции корма и пожаловал прямо к хранилищу.

Корма для этих уникальных животных сотрудники нацпарка готовят еще с лета. В эту зиму, особенно холодную, зверей усиленно подкармливают. Находятся среди зубров и особые хитрецы.

- Некоторые «продвинутые» зубры, не дожидаясь конкурентов, приходят прямо к складу сена. К основным запасам доступ ограничен, но при погрузке на земле всегда остается часть сена, которое животные подбирают. Один из таких хитрецов попал в кадр. Нам не жалко, пусть кушает на здоровье! - рассказали в пресс-службе Орловского полесья.