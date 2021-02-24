В Орле возбудили дело за фальсификацию данных во время суда Фото: Архив "КП"

В Орле возбудили уголовное дело из-за сфальсифицированные доказательства во время судебного разбирательства. В роли подозреваемого оказался местный житель, представивший ложные сведения в Орловский областной суд.

Документы по гражданскому делу рассмотрела судебная коллегия и не признала их качестве доказательств, а исковые требования истца оставлены без удовлетворения.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.