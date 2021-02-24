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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, 24 февраля: умерли еще пять человек

Пандемия унесла жизни 430 орловцев
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области

Коронавирус в Орловской области

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 24 февраля, федеральный оперштаб обновил данные о распространении коронавируса в регионах России. По свежей информации, в Орловской области от заболевания скончались еще пять человек. Пандемия унесла жизни уже 430 жителей региона.

При этом численность заболевших постепенно продолжает снижаться. Накануне положительным тест на коронавирус оказался у 94 человек. Всего за время пандемии заболели 29 918 орловцев, из них вылечились 26 872. За последние сутки из больниц выписались 90 человек.

В настоящее время дома и в стационарах лечатся 2616 жителей Орловской области.

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