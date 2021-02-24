Орловский племенной завод оштрафовали за карьер и свалку Фото: Архив "КП"

В Ливенском районе два карьера и свалка ТБО обошлась племенному заводу, выращивающему крупный рогатый скот, в 200 тысяч рублей. Причем первоначальный штраф снизили в два раза.

Дело в том, что в августе 2020 года специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обследовали земельный участок, который предприятие арендовало в Козьминском сельском поселении. Инспекторы обнаружили свалку твердых бытовых отходов на площади 1297,7 кв. метров и карьерные выемки размером 15966,9 кв. метров. Не обошлось и без бурьяна.

- По факту нарушения племенной завод был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. В феврале 2021 года предприятие обратилось в суд, по решению которого сумма штрафа была снижена до 200 тысяч рублей. Было учтено финансовое положение завода, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.