На Раздольной в Орле автоледи на "Тойоте" взяла на таран легковушку

В Орле один человек пострадал в столкновении иномарки "Тойота" и отечественной легковушки "Лада". ДТП случилось в Северном районе города 22 февраля.

Вечером, в седьмом часу, 36-летняя женщина ехала за рулем "Тойоты" по Раздольной улице со стороны Михалицына в сторону Бурова. Она стала поворачивать налево и не пропустила "Ладу Гранту", за рулем которой был 25-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Лада", 19-летняя девушка, получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За период с 20 по 22 февраля в регионе всего полицейские зафиксировали 55 ДТП в которых пострадали 7 человек. 23 февраля на дорогах региона произошло 8 аварий, в них никто не пострадал.