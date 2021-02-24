В Орле потеплеет до +6 градусов и пойдут дожди

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле и области ожидается резкое потепление. Мороз -20, царивший еще в начале недели, сменится плюсовыми значениями до +6 и дождями.

Как сообщает Росгидрометцентр, сегодняшний день, 24 февраля, станет последним морозным днем нынешней зимой. Ожидается до -9 мороза, небольшой снег. Небо пасмурное, атмосферное давление 759 мм рт.ст. ,ветер южный 5 м/с.

Четверг 25 февраля отметится плюсовой температурой. В ночное время все еще морозно, до -11, а вот днем термометры покажут +4 градуса. Ночной снегопад сменится небольшим дождем в дневное время, пасмурно. Давление опустится до 751 мм рт.ст., ветер сменит направление на западное, скорость 7 м/c.

В пятницу 26 февраля ночью +2 градуса, а днем воздух прогреется до +6. Ветер западного направления усилится до 8 м/c, давление понизится до 743 мм рт.ст. Будет пасмурно, ночью дождь со снегом, днем временами небольшой дождь.

Последние выходные уходящей зимы также отметятся плюсовыми температурами.

В субботу 27 февраля +2..+4, временами дождь. Пасмурно, ветер западный 7 м/c, давление понизится до 739 мм рт.ст.

В воскресенье 28 февраля от -1 ночью до +3 градусов днем. Временами дождь со снегом, пасмурно, ветер сменит направление на северо-западное скорость его составит 7 м/c. Давление поднимется до 745 мм рт.ст.