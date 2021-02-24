В Орле за два года капитально отремонтируют госархив

Здание госархива Орловской области отремонтируют. Фото: https://gaorel.ru

В 2022 году в Орле должны начать капитальный ремонт здания Государственного архива на улице Лескова. Работы рассчитаны на несколько лет и обойдутся областному бюджету почти в 26 миллионов рублей.

На капитальный ремонт крыши здания в 2022 году выделят 2,3 млн рублей. Еще 13,3 млн рублей на установку системы автоматического пожаротушения. Завершить ремонт планируют в 2023 году. На завершающий этап работ выделят 10,3 млн рублей.

- Финансирование работ будет осуществляться в соответствии с инвестиционными программами «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.