Коронавирус в Орловской области на 23 февраля: заболело 97 человек, 4 умерли

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперштаб обновил статистику по заболеваемости COVID-19 в регионах России. Рассказываем, сколько человек заболело коронавирусом, выздоровело и умерло в Орловской области за последние сутки.

Заразившихся второй день подряд меньше сотни: диагноз подтвердился еще у 97 орловцев. Общее количество инфицировавшихся коронавирусом орловцев приближается к 30 тысячам и на сегодняшний день составляет 28 924.

Выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 92 человека. За все время наблюдения выздоровело 26 782 жителя Орловской области.

Сообщает оперативный штаб и о новых смертельных случаях. Еще 4 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 ушли из жизни. За пандемию в регионе умерло 425 человек, заболевших коронавирусом.