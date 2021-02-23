В честь 23 февраля 23 отжимания: сотрудница орловского МЧС оригинально поздравила мужчин

В честь 23 февраля - 23 отжимания!

Сегодня мужчины принимают самые теплые пожелания: 23 февраля отличный повод еще раз адресовать им самые искренние слова. Оригинально поздравила коллег, да и всех представителей сильного пола, сотрудника орловского МЧС.

Руководитель отдела кадров регионального главка МЧС Ангелина Головина во время рабочего дня спонтанно решила записать для мужчин необычное видео.

- Желаю вам крепкого здоровья, чтобы ничего вас не огорчало, ничего не печалило, - говорит Ангелина и подкрепляет свои пожелания, так сказать, собственным примером.

В честь 23 февраля красотка в погонах 23 раза отжимается прямо на снегу. А двадцатиградусный мороз не помеха для поздравления от души.