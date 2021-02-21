Спортсмен из Орла выиграл выиграл чемпионат России по легкой атлетике

Спортсмен из Орла выгирал чемпионат России по легкой атлетике. Михал Акименко повторил рекорд страны в этом сезоне.

51-й по счету чемпионат проходил в течение нескольких дней, с 15 по 17 февраля, в Москве. За это время сотни спортсменов выступили в различных дисциплинах. Студент Орловского училища олимпийского резерва показал класс в прыжках в высоту.

- Этот результат - повторение рекорда страны в этом сезоне, - сообщает пресс-служба областного Правительства.

Для спортсмена громкие победы не в новинку: в 2019 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

Редакция "КП-Орел" поздравляет Михаила с победой!