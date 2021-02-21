Храмам Орла выдали паспорта безопасности

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В Орле росгвардейцы проверили храмы и церкви на антитеррористическую защищенность. С начала года силовики наведались в 50 религиозных сооружений.

Во время проверки была дана оценка техническим характеристикам хармов, а еще каждому зданию присвоили категорию потенциальной опасности. Как оказалось, в городе Орле храмы и церкви довольно безопасны.

- На территории Орловской области в основном расположены объекты православного культа, соответствующие II и III категориям. Это свидетельствует о возможности единовременного нахождения на их территории небольшого количества граждан и малой угрозе свершения каких-либо противоправных деяний , - рассказал "Комсомолке" заместитель начальника управления вневедомственной охраны майор Максим Сиротинин.

Храмам выдали паспорта безопасности, а священнослужителей и персонал проинструктировали на случай угрозы.