В Орле СК заинтересовался выделенной ветерану боевых действий квартирой

Следком установит почему ветерану боевых действий выделили квартиру с сомнительным ремонтом Фото: Архив "КП"

В Орле следственный комитет организовал проверку после рассказа ветерана боевых действий о квартире, которое ему выделило государство. Ведомство установит действительно ли ремонт в жилище некачественный и кто в этом виноват.

Инициировал проверку следком после того, как видео из квартиры разошлось по интернету. Согласно сообщениям СМИ, ветеран ждал свои квадратные метры с 1997 года, с супругой они были согласны на вторичку. Но состояние квартиры оказалось не самым лучшим, а батареи, по словам мужчины, еле теплыми.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы формирования и распределения муниципального жилищного фонда, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.