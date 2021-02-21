Орловцам объяснили почему дешевеет рыба и дорожает колбаса

Эксперты Банка России проанализировали данные Орелстата Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области объяснили почему дешевеет рыба и дорожает колбаса. Эксперты Банка России проанализировали данные Орелстата.

Годовая инфляция на Орловщине в сравнении с декабрем 2020 года выросла до 5,8%. Показатель соответствует общероссийскому, и причины роста тоже общероссийские - ослабление рубля и рост издержек производителей. При этом рыба, не считая лососевых пород, на орловских прилавках стала стоит дешевле.

- Эксперты объясняют это так: основным экспортером российских трески и минтая является Китай.Но из-за эпидемиологической обстановки в портах нашего "восточного соседа" введены ограничения на приемку продукции. Поэтому весь улов был направлен для реализации на внутренний рынок.А увеличение предложения мороженой рыбы как раз и замедлило рост цен на нее, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе отделения Банка России в Орле.

При этом в январе выросли в цене колбаса, сосиски. Этому тоже есть объяснение: подорожало мясо, так как подорожали корма и ветеринарные препараты, в которых много заграничных ингредиентов.