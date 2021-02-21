Музеи Орла 23 февраля примут гостей бесплатно

Военно-исторический и краеведческий музеи ждут посетителей на экскурсии и просмотр фильма Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 23 февраля два городских музея пустят гостей бесплатно. Это Военно-исторический и краеведческий музеи.

В военно-историческом в День защитника Отечества состоится просмотр фильма "Офицеры". Начало сеансов в 12.00 и 15.00. А в 23.00 в обоих музеях состоятся экскурсии. Предварительно нужно записаться по телефонам: 47-13-91 - краеведческий музей, 59-06-45 - Военно-исторический.

Действует ограничение по количеству человек - до 5 в группе. Не забывайте про масочный режим.