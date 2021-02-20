В Орле пройдет областной фестиваль-конкурс «Арт-весна»

В Орле пройдет областной фестиваль-конкурс «Арт-весна». Детей и взрослых приглашают поучаствовать в четырех номинациях. Сделать это можно заочно, прислав фотографии своих творческих работ.

Итак, конкурс пройдет в номинациях «Цветы в рукоделии» (изделия декоративно-прикладного творчества в различных техниках исполнения), «Сказочный цветок» (детский рисунок), «Цветочный кадр» (фотоработы весенне-цветочной тематики) и «Цветочное вдохновение» (флористические работы в форме букетов и цветочных композиций).

Заявки принимают до 28 февраля в областном центре народного творчества. Их необходимо прислать на электронную почту: oocnt57@yandex.ru с пометкой АРТ-ВЕСНА.

Подробнее о конкурсе здесь.