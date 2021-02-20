В районе школы №27 Орла заработали новые светофоры с кнопками Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 20 февраля, в Железнодрожном районе Орла появился еще один светофор с пешеходными кнопками. Его установили возле школы №27 на пересечении переулка Речного с улицами Фомина и 4-я Курская.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, это временные регулировщики на период реконструкции Красного моста.

Напомним, ранее из-за введения новой схемы движения транспорта были изменены временные интервалы 9 светофоров. Они расположены на перекрестках улиц 3-я Курская и 5 Августа, Розы Люксембург и Гагарина, Степана Разина и Московской, Революции и Московской, 60-летия Октября и Горького, Московской и Покровской, Пушкина и Фомина, Розы Люксембург и Комсомольской, а также 1-й Курской и 5 Августа.