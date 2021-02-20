Погода в Орле: на выходных потеплеет и пойдет снег

Прогноз погоды в Орле на 21-23 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущих праздничных выходных в Орле и области ожидаются плюсовые температуры и мокрый снег. Публикуем полный прогноз погоды от Орловского гидрометцентра на 21-23 февраля 2021.

В воскресенье, 21 февраля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег. Днем местами будет туман, гололед, возможно налипание мокрого снега. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью будет достигать отметок от – 9 до -14 градусов мороза, днем от - 4 мороза до +1 градус тепла.

В понедельник, 22 февраля, мокрый снег (местами с дождем) продолжится. Ветер усилится до 10 м/с. Температура ночью от 0 до -5градусов мороза, днем от -3 мороза до + 2 тепла.

Во вторник, 23 февраля, вновь будет снежно, при этом похолодает. Ветер восточный 5-10 м/с.

- Температура воздуха ночью от – 15 до -20 мороза, днем от – 10 до -15, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.