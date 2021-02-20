В Орле почтили память защитников Отечества, погибших на боевых заданиях

В Орле почтили память погибших защитников Отечества. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Сегодня, 20 февраля, возле стелы «Орел-город воинской славы» на бульваре Победы прошла церемония возложения цветов. Ветераны, воины-интернационалисты и родственники бойцов, погибших во время несения воинской службы, почти героев минутой молчания.

Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику генералу Александру Горбатову, к бюстам героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.