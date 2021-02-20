В Орле дело начальника УКХ, получавшего взятки за места на кладбище, рассмотрят в суде

Чиновнику инкриминируют получение двух взяток за участок на Наугорском кладбище. Фото: Архив "КП"

В скором времени в Советском районном суде начнут изучать дело о мошенничестве и взяточничестве. На скамье обвиняемых окажется начальник отдела МКУ «УКХ города Орла». Ему инкриминируют получение двух взяток за участок на Наугорском кладбище.

По версии следствия, чиновник получил 75 000 рублей за места для захоронения. Кроме того, его обвиняют в обмане своих трех сотрудников и хищении у них 30 тысяч рублей.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела МКУ «УКХ г. Орла». Его обвиняют в преступлениях по статье 159 УК РФ (мошенничество), 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и двух преступлениях по статье 290 УК РФ (получение взятки), - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.