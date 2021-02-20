Коронавирус в Орловской области, 20 февраля: заболел 101 человек

Коронавирус в Орловской области, 20 февраля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня федеральный оперативный штаб публиковал обновленные данные о коронавирусе в регионах России. Согласно свежей информации на 20 февраля 2021, в Орловской области заболел 101 человек.

Количество заболевших продолжает снижаться. При этом за весь период пандемии их количество составило 29 529 человек.

Сейчас на лечении дома и в стационарах находится 2618 орловцев. Накануне из больниц выписались 105 человек. Всего смогли победить заболевание 26 490 жителей региона.

Статистика смертей по-прежнему пополняется. Умерли еще три человека с подтвержденным диагнозом. Всего пандемия унесла жизни уже 421 орловца.