Орловские фермеры получили 165,5 миллиона рублей в рамках господдержки в 2020 году

Орловские фермеры получили 165,5 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В среду, 10 февраля, в департаменте сельского хозяйства Орловской области прошло заседание совета «Орел-АККОР». В центре внимания оказались итоги работы фермеров в минувшем году и планы на этот.

В целом год оказался для аграриев удачным. По информации журналистов «Орел-регион», положительные показатели по производству зерновых, зернобобовых и масличных культур (получено более 810 тысяч тонн). Увеличено и производство фермерами молока, мяса. В 2021 году объемы производства продолжат наращивать.

Фермеры в 2020 году получили государственную поддержку на общую сумму 165,5 млн рублей и субсидии на 315,4 миллиона.

Как сообщает интернет-издание «Орел-регион», представители крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов подняли в рамках заседания вопрос введения плавающей экспортной пошлины.