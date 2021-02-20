Орловцы стали чаще хранить деньги на депозитных счетах Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области и юридические лица стали чаще хранить свои сбережения на депозитных счетах. Общая сумма вкладов на начало 2021 года составила почти 130 млрд рублей. По данным орловского отделения Банка России, это на 10% больше, чем год назад.

130 миллиардов рублей на счетах более 100 – сбережения физических лиц. Правда, подросли суммы по вкладам и у юридических лиц. Особенно у индивидуальных предпринимателей. Они отправили в банки на хранение чуть менее 4 миллионов рублей. Это больше предыдущего года на 31,8%.

- С 1 октября 2020 года система страхования вкладов стала распространяться на потребительские кооперативы, ТСЖ и ряд других организаций. Максимальное возмещение по счетам не превышает стандартные 1,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.