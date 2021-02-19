Глава депздрава Иван Залогин о ситуации с коронавирусом в Орле: "Расслабляться рано"

Иван Залогин рассказал о ситуации с коронавирусом во время онлайн-брифинга с журналистами Фото: другой источник.

В пятницу 19 февраля руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин провел онлайн-брифинг с журналистами. Главной темой для обсуждения стал, по традиции, коронавирус. Глава депздрава отметил, что расслабляться рано.

В регионе последние недели действительно фиксируется снижение заболеваемости. От почти двухсот новых случаев заболевания коронавирусом статистика опустилась на сегодняшний день до 104. Власти смягчают некоторые ограничения, но решение оперштаба режим повышенной готовности продлен до конца марта. Кроме того, прогнозы не исключают и третьей волны заболеваемости весной, ведь коллективный иммунитет все еще не сформирован.

- Отмечается устойчивая тенденция по снижению количества госпитализированных. В то же время мы понимаем, что расслабляться рано. Необходимо соблюдать ограничительные меры, мы видим, как ситуация развивается за рубежом, вирус мутирует, не исключена весной возможность роста заболеваемости, - отметил Иван Залогин.