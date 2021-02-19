В орловском театре "потушили" условный пожар

На случай реального ЧП отработана схема действий Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели провели учения по тушению пожара в театре. Объектом для отработки действий на случай реального ЧП стал театр "Свободное пространство".

Несколько лет назад здание оснастили средствами противопожарной защиты. Здесь есть дымоудаление, пожарная сигнализация, система управления эвакуацией при пожаре. По сценарию, огонь загорелся на втором этаже в зрительном зале, там могли остаться люди. Прибыли пожарные, газодымозащитники пошли на разведку в горящее здание, чтобы вывести людей. Согласно сценарию на улицу вывели троих пострадавших, еще двоих нашли в партере, их также спасли.

- После этого огнеборцы обследовали сцену и приступили к ликвидации пожара, для чего были созданы несколько участков. Совместными усилиями пожар был потушен в минимальные сроки, - рассказали об итогах учения "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На случай реального ЧП отработана схема действий.