В театре "Свободное пространство" состоится премьера спектакля "Ночи Кабирии"

Скоро в "Свободном пространстве" состоится премьера! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В скором времени орловские театралы и гости из других регионов смогут увидеть в "Свободном пространстве" новый спектакль. Сейчас полным ходом идут репетиции постановки "Ночи Кабирии", режиссером выступил Игорь Ларин - главный режиссер Ярославского театра юного зрителя.

Драма расскажет историю о добре и зле в жизни хрупкой маленькой женщины.

- Мария Чиккарелла — ночная бабочка "Кабирия" — закаленная тяготами улицы, но не потерявшая надежду на настоящую любовь, страстно мечтает начать новую жизнь. История оказывается невероятно глубокой, если обратить внимание на смену дня и ночи в жизни Марии. Неприятные сюрпризы преподносит ночь, а день несет надежду на счастье и перемены к лучшему, - рассказали "Комсомолке" о грядущей премьере в орловском театре "Свободное пространство".

Не пропустите премьеру!

КОГДА? ГДЕ?

12 марта, 18.30

пл. Карла Маркса, 2

(16+)