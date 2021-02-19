Коронавирус в Орловской области, новости на 19 февраля: за сутки заболело 104 человека

В Орловской области за сутки зафиксировано 104 случая заражения коронавирусом Фото: Ольга СУПОНЕВА

Статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России обновил федеральный оперштаб. Рассказываем, как складывается ситуация в Орловской области на 19 февраля 2021 года.

Заболеваемость идет на спад. Еще на прошлой неделе регистрировало по полторы сотни заболевших за сутки, сегодня же число новых пациентов составило 104 человека. За все время мониторинга коронавирус подтвердился у 29 428 жителей Орла и области.

За прошедший день выздоровевших в регионе больше, чем заболевших: покинуло больницы или снято с домашнего наблюдения еще 109 человек. А всего с болезнью смогли справиться 26 385 орловцев.

Вновь сообщает федеральный оперативный штаб и о летальных случаях. Еще 4 пациента, болевших коронавирусом, умерло. За месяцы наблюдения зафиксировано 418 смертельных случая COVID-19 на Орловщине.

Коэффициент распространения инфекции в Орловской области на 19 февраля - 0,84, в среднем по России 0,92. Число новых случаев заболевания на 100 тысяч человек населения - 3938,2 , по России - 2768,3. Число смертей на 100 тысяч человек - 55,9 , в среднем по стране - 54,5.