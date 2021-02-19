В Северном районе Орла горело общежитие

Пламя вышло из-под контроля в одной из комнат Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле случился пожар в общежитии. Жильцов пришлось эвакуировать, одна из жительниц госпитализирована с отравлением угарным газом.

Одна из комнат на четвертом этаже в доме на Маринченко (Северный район) загорелась в четверг днем, 18 февраля. На тушение были брошены силы сразу четырех пожарных частей. Из горящего здания эвакуировали и спасли 11 человек. Пожилую женщину скорая увезла в областную клиническую больницу.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.