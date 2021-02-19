У 16 тысяч орловцев нашли антитела к коронавирусу

Больше чем у 16 тысяч жителей Орловской области обнаружились антитела к коронавирусу. Это четверть от всех сдавших анализы.

В общей сложности в лабораториях региона проведено больше 68 тысяч исследований на наличие в организме антител. Если называть точные цифры, то выявлены они у 16 376 человек или у 24,1%, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Анализы на антитела не вошли в систему ОМС, поэтому узнать свой статус можно только в платных лабораториях.

Всего же в Орловской области выполнено больше 465 тысяч исследований на COVID-19. Среднее число проводимых тестов на коронавирус в сутки - 1,6 тысячи.