Орловцам реже начали ставить диагноз внебольничная пневмония

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю показатель уменьшился на 13,7%.

В прошлую семидневку диагностирована внебольничная пневмония была у 465 человек, неделей ранее таких случаев было 539. При этом не всегда пневмония сопровождается коронавирусом. По последним данным среди пациентов с таким диагнозом COVID-19 подтвердился у 69,7%.

Чаще всего внебольничную пневмонию врачи диагностируют у орловцев старшего возраста.

- В возрастной структуре заболевших внебольничными пневмониями наибольший удельный вес среди лиц в возрасте 50-64 года – 39,7%, 65 лет и старше - 38%, 30-49 лет – 19,3%, 18-29 лет – 2,4%, 7 – 14 лет – 0,3%, 15-17 лет - 0,2%, в возрасте 1- 6 лет - 0,1%, 1 случай зарегистрирован у ребенка в возрасте до 1 года, - рассказали "КП" в пресс-службе регионального Правительства.