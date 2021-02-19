Ярмарки выходного дня в Орле останутся на прежних местах

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле ярмарки выходного дня останутся на прежних местах. Спор между жителями и властью завершился в пользу жителей.

О новом плане размещения ярмарок выходного дня "Хлебосольный выходной" в областном центре стало известно в сентябре 2020 года. Площадки, на которые городские власти предложили переехать продавцам сельхозпродукции с площади Жукова и Комсомольской не устроили ни фермеров, ни жителей. Начался диалог, переросший в спор: нарушаются ли права предпринимателей и жителей Орла? В дело вмешалась прокуратура.

Надзорному ведомству удалось выявить нарушение антикоррупцинонного законодательства, мэру Юрию Парахину было объявлено предостережение. А буквально на днях в ведомстве сообщили, что установлен конфликт интересов: новые площадки, на которые предлагалось перенести ярмарки, оказались напрямую связаны с Парахиным. Речь идет о территории фирмы "Золотой век" занимающейся сдачей в аренду. Как оказалось, организация управляет по доверенности несколькими фирмами, находящимися в собственности мэра.

- В результате вмешательства прокуратуры нарушений прав предпринимателей не допущено. Администрацией Орла принято решение о продолжении работы ярмарок на прежних местах, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В администрации отметили, что с площади Жукова ярмарку все же на время перенесут: пока будет идти реконструкция территории. Временно "Хлебосольный выходной" переедет на другие площади в Советском районе.