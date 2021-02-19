Обсерватор на базе детского лагеря "Ветерок" в Орле закроют

В Орловской области закроют ковидный обсерватор, развернутый на базе детского лагеря "Ветерок". С 15 марта лагерь вернется к своим прежним функциям и возобновит работу.

Такое решение было озвучено накануне, 18 февраля, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Обсерватор в "Ветерке" развернули еще в апреле 2020 года, когда пандемия стала наступать на Орловщину. В двух корпусах оборудовали 170 мест для карантина тех, кто вернулся из неблагополучных по ситуации с COVID-19 стран и областей.

За время работы сюда было помещено 45 человек. В 2021 году в обсерваторе "посетителей" не было.

- В связи с возобновлением работы детского спортивно-оздоровительного лагеря "Ветерок" по основному направлению деятельности, Департаменту здравоохранения поручено осуществить мероприятия по созданию нового обсерватора в срок до 15 марта, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.