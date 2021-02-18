В центре Орла хулиган устроил дебош в супермакете

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Внештатной ситуацией обернулся обычный рабочий день для сотрудников супермаркета в Орле. Буйный посетитель побил бутылки с дорогим алкоголем и в довесок обложил матом продавцов.

Сцена развернулась в сетевом магазине на Октябрьской улице. 34-летний горожанин стал неадекватно вести себя, находясь в торговом зале. Досталось продавцам, на которых вылился поток нецензурной брани и товару. Продавцам пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы вызвать подмогу. На место прибыл наряд вневедомственной охраны.

- Росгвардейцы задержали хулигана и выяснили, что 34-летний орловец ранее привлекался к административной ответственности. Правоохранители провели с задержанным профилактическую беседу и передали сотрудникам полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.