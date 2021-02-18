Взят под стражу подозреваемый в превышении должностных полномочий специалист "Орелгосзаказчика"

Специалист "Орелгосзаказчика" заключен под стражу Фото: Архив "КП"

В Орле заключен под стражу фигурант дела о махинациях при реализации нацпроекта. Суд удовлетворил ходатайство следствия об изоляции начальника отдела строительного контроля "Орелгосзаказчика", которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщала читателям "Комсомолка", уголовным делом обернулось строительство футбольного поля в поселке Знаменка. В 2019 году по нацпроекту в пригороде построили спортивный объект. Однако подрядчик схалтурил и заменил материал менее качественным. Хотя работа была оплачена, поле не смогли принять на баланс муниципалитета, ущерб бюджету составил около 12 тысяч рублей. Специалит "Орелгосзаказчика" же не проконтролировал ход строительства, за что и попал под уголовное преследование.

Задержан фигурант был 17 февраля, по уголовному делу прошли обыски, в том числе и в администрации Знаменки, и ряд других следственных действий.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО "Орелгосзаказчик", - сообщила "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.