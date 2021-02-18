В Орле ТТП сократит 40 кондукторов троллейбусов и трамваев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 18 февраля, в Орле прошло заседание комитета горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства. Одной из тем обсуждение стало состояние дел в трамвайно-троллейбусном предприятии.

После закрытия Красного моста на реконструкцию движение трамваев в Железнодорожном районе остановилось. Это существенно сказалась на финансах МУПа. Ежемесячно предприятие нарабатывает 10 млн рублей убытка.

Пока ТТП спасают новые автобусы, которые вышли на старые трамвайные маршруты. Как признался руководитель предприятия Андрей Митин, без них ТТП пришло бы к банкротству.

Однако сокращения кадров все будет. Водителей не тронут и даже наберут дополнительно из-за новых маршрутов, а вот кондукторов станет меньше.

- Сократить планируем только 40 кондукторов из 700 сотрудников, современные технологии сделали их работу лишней, — пояснил Андрей Митин.