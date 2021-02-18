За два месяца в Орле произошло девять поджогов Фото: Архив "КП"

В Орле участились случаи поджогов. За два месяца 2021 года в городе произошло 27 пожаров, из них девять – это поджог. Администрация Орла призвала горожан быть бдительнее к посторонним в частном секторе и в подъездах.

- 33,4% от общего числа пожаров – это поджоги. Не бойтесь уточнить у незнакомца, для чего конкретно он появляется здесь, к кому он приходит, - советуют в Управлении по безопасности администрации Орла.

Напоминаем, за поджог грозит уголовное наказание от принудительных работ до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.