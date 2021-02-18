Аномально холодная погода в Орле задержится еще на пару дней

В Орле сохранится аномально холодная погода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области до конца рабочей недели (напоминаем, она шестидневная) задержится аномально холодная погода. 18,19 и 20 февраля сохранится температура ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

О не сдающих позицию холодах орловцев предупредили в МЧС. В пятницу 19 февраля, по прогнозу Росгидрометцентра, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки в -25 градусов, днем -13. Ожидается ясная погода с небольшой облачностью, снега не предвидится. Атмоссферное давление 752 мм рт.ст., ветер западный 5 м/с.

В субботу 20 февраля -20 градусов в ночное время и -11 днем. Небо затянет тучами, без осадков. Давление опустится до 749 мм рт.ст., ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/с.

- С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами, - обратились к жителям регионе в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе сильные морозы отступят.