В Железнодорожном районе Орла без холодной воды оказались почти 7 тысяч человек

Работы на основном водопроводе продолжаются Фото: Архив "КП"

В среду, 17 февраля, в Железнодорожном районе Орла без холодной воды остались почти 7 тысяч человек. Авария на водоводе на Багажной улице произошла в шесть часов вечера.

Отключение водоснабжения произошла в домах № 2, 4, 6, 10 и 12 на Привокзальной улице, в домах №2а, 4, 6 и 10 на Старо-Привокзальной, в Привокзальном переулке №1, 3 и 5, переулке Багажном №1 и 3, переулке Товарный № 2 и детском саду №89.

Устранили неполадки к 10 часам ночи. В настоящее время работы на основном водопроводе продолжаются. Численность бригады 20 человек.

- В отдельных домах может быть снижено давление в сети и возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.