Россельхозбанк упрощает получение кредитов для фермеров и расширяет функционал экосистем

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При этом 81% средств аграриям банк выдал по льготной ставке. РСХБ планирует поддерживать высокие темпы поддержки сельхозбизнеса, внедрить линейку новых коробочных решений, а также существенно расширить возможности цифровых экосистем. Об этом сообщил Председатель Правления банка Борис Листов на XXXII съезде АККОР в Москве.

В 2021 году Россельхозбанк планирует осуществить масштабные улучшения продуктовой линейки для фермерских хозяйств. Разрабатываемые новые тарифные планы оптимизированы под интересы начинающих фермеров, развивающегося бизнеса, а также крупных фермерских хозяйств. Эти предложения будут доступны предпринимателям по более низкой, чем действующие планы, цене, а также будут включать расширенный пакет дополнительных услуг. В частности, совещания с АККОР выявили потребность аграриев в консультациях по землепользованию – теперь юридические консультации войдут в пакетные предложения.

Банк также продолжит работу по упрощению процедуры выдачи кредитов. В 2020 году доля заявок, рассмотренных по ускоренной процедуре до 3 дней, выросла с 6% до 15%, а до 10 дней – с 28% до 40%. В 2021 году планируется внедрить кредитный конвейер. Он позволит ускорить процесс рассмотрения заявки и принятия решения до 4 часов.

«Россельхозбанк идет навстречу фермерам. За период взаимодействия с АККОР были разработаны новые кредитные продукты, уменьшен пакет документов, снижено количество периодов, за которые предоставляется финансовая отчетность. Разработаны рейтинги клиентов, в рамках которых выдаются кредиты без залога. Банк активно работает с региональными КФХ и выделяет микробизнес в число значимых приоритетов», - рассказал Председатель Совета «Орел-АККОР» Николай Селивёрстов.

Инновации заметно преобразуют запущенные в 2020 году экосистемы для аграриев. Интернет-площадка В2В Своё Фермерство, где в цифровом формате собраны товары, услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса, прирастет возможностью онлайн-оформления кредитов, лизинга, а также образовательной площадкой АгроТВ. На ней фермеры смогут найти видео, обучающие разным аспектам сельскохозяйственной деятельности.

Пополнится и функционал интернет-площадки В2С Своё Родное, которая предназначена для сбыта фермерской продукции и продвижения агротуризма. Например, фермеры смогут проводить акции на свои товары, внедрять промокоды и делать скидки, а также напрямую предлагать свои услуги бизнесу из сегмента HoReCa. Планируется также запустить сервис совместных закупок фермерской продукции для экономии средств пользователей системы.

«Мы работаем для того, чтобы окружить фермеров и жителей села максимально комфортными и удобными сервисами, всегда быть рядом и быть для них больше, чем банк. В конечном итоге мы преследуем глобальную цель - возродить российскую деревню", - сказал Борис Листов.

Помимо этого, Россельхозбанк продолжает реализовывать масштабный образовательный проект «Школа фермера». В феврале в 15 регионах страны, включая Орловскую область, стартует второй этап проекта. В орловскую «Школу фермера» по итогам конкурсного отбора приняты 25 человек на основной курс обучения. Еще 22 человека получили возможность изучить курс в статусе слушателей.

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