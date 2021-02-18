Рекордное количество снега вывезли за сутки с улиц Орла

Уборка продолжается Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С улиц Орла вывезли рекордное количество снега. Ночью коммунальщики трудились почти на ста машинах, в итоге удалось убрать больше 6 тысяч кубометров снега.

Улицы расчищает не только техника городской Српецавтобазы, но и привлеченная из сторонних организаций. Вывозом на специальные площади занимались 50 самосвалов.

- Снег вывезли с Кромского шоссе, улиц Комсомольской, Октябрьской, Горького, 60-летия Октября, Раздольной и от путепровода на Раздольной, с площади Ленина, Пролетарской горы, улиц Карачевской, Старо-Московской, Гостиной, переулков Трамвайного и Воскресенского, а также с площади Поликарпова, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

На нескольких улицах расчищали проезжую часть, чтобы сделать ее шире. Пескосоляной смеси высыпали за ночь 138 тонн.

Уборка продолжается.