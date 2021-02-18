У 50 тысяч орловцев арестовали недвижимость

Причиной ареста становятся неоплаченные штрафы ГИБДД, долги по налогам или ЖКХ, судебные споры Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2020 году почти в Орловской области наложено почти 50 тысяч арестов на недвижимость. Причины для ареста разные: неоплаченные штрафы ГИБДД, долги по налогам или ЖКХ, судебные имущественные споры.

При этом в прошлом году подобных арестов в регионе стало больше, чем в 2019-м на 10 тысяч. В случае, если дом, квартира или другая недвижимость оказались под арестом, его владельцу придет уведомление.

- В уведомлении указывается орган, наложивший арест (запрет), и реквизиты документов, послуживших основанием для регистрации данного ограничения в ЕГРН. Для получения информации о причинах наложения запрета на действия с недвижимостью следует обратиться в орган, который наложил запрет, - рассказала Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

В случае если причина, по которой недвижимость попала под арест, устранена, запись о запрете Росреестр гасит в течение трех дней после отмены ареста.