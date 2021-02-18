Четыреста работников образования в Орловской области сделали прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавируса продолжается в Орловской области. Прививку сделало больше четырехсот работников образования.

Об этом рассказала глава профильного департамента Татьяна Крымова на заседании штаба по организации вакцинации.

- По информации муниципальных образований по состоянию на 17 февраля вакцинацию прошли 423 работника системы образования, - сообщила Крымова.

Отметим, что сотрудники школ и детских садов первые после медиков в списках на вакцинацию. Прививка - дело добровольное. По последним данным заявку на прохождение вакцинации подали 1 156 работников образования.