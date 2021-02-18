В Орле посреди Октяьбрьской улицы сгорела машина

Легковая иномарка полыхала сегодня утром в Орле Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле посреди Октябрьской улицы сгорела машина. Огонь охватил легковушку прямо на дороге.

Огонь разгорелся в начале восьмого часа утра 18 февраля. Пока спасатели мчались на место происшествия, водитель легковой иномарки и очевидец ЧП пытались потушить вышедшее из-под контроля пламя с помощью огнетушителей. Но легковое авто, согласно статистике, горит очень быстро: 10-15 минут. На момент, когда прибыли пожарные, машина полыхала по всей площади.

Огонь удалось затушить Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

За несколько минут огонь локализовали и в скором времени потушили. К частью, никто не пострадал.

- Важно отметить, что место пожара было недалеко от остановки общественного транспорта, но благодаря благоразумию водителей и пешеходов, место пожара быстро освободили, чтобы не создавать угрозу распространения огня, -рассказала корреспонденту "КП-Орел" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину возгорания еще предстоит установить.