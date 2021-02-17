В Орловской области МУП задолжал работникам 430 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Краснозоренском районе Орловской области МУП «Коммунальник» задолжал своим 28 сотрудникам более 430 тысяч рублей. Разбираться в ситуации пришлось прокуратуре.

Оказалось, работникам вовремя не была выплачена зарплата. По итогам прокурорской проверки руководитель муниципального предприятия получил представление, а затем и дело об административном правонарушении. Директору назначили штраф 10 тысяч рублей.

- В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме, трудовые права граждан восстановлены, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.