Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Орловской области с 18 февраля МФЦ возобновят прием в штатном режиме

Получить услугу можно по предварительной записи или в порядке живой очереди
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
С 18 января МФЦ начинают прием в штатном режиме

С 18 января МФЦ начинают прием в штатном режиме

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области с 18 февраля возобновляют прием жителей в штатном режиме МФЦ. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Ранее режим работы многофункциональных центров был ограничен из-за распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время отмечается снижение заболеваемости, вводятся послабления.

- Все обособленные подразделения МФЦ Орловской области с 18 февраля 2021 года начинают работу в штатном режиме, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Отмечается, что обязательно соблюдение правил безопасности по COVID как для работников, так и для посетителей. В частности, при посещении нужно будет надеть защитную маску.